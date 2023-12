João Oliveira a caminho do Leixões

João Oliveira será reforço do Leixões nos próximos dias, sabe. O lateral direito estava sem clube desde o início da temporada, depois de duas épocas ao serviço do Feirense, onde apontou dois golos e sete assistências.Este será o primeiro movimento dos bebés do mar após o negócio de, justamente o clube no qual o novo reforço, de 24 anos, foi formado, jogando nas camadas jovens até 2020/21, onde chegou a atuar pela equipa B dos leões.Segundo o que também apuroujunto do emblema leixonense, existem, contudo, outras prioridades para atacar neste período de transferências, incluindo o setor ofensivo, onde os matosinhenses têm algumas baixas clínicas durante a primeira metade do campeonato.