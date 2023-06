João Oliveira deixa Leixões e assina pelos húngaros do Debreceni

O extremo João Oliveira foi esta terça-feira apresentado como reforço do Debreceni, da Hungria. O jogador, de 27 anos, coloca assim um ponto final na ligação com o Leixões.Internacional pelas seleções jovens da Suíça, mas com dupla nacionalidade portuguesa, o atacante deixa Portugal depois de três temporadas a atuar na 2ª Liga, começando no Cova da Piedade antes de se mudar para o Leixões, onde atuou nas últimas duas épocas.Ao serviço dos bebés do Mar, João Oliveira disputou 62 encontros, assinando nove golos e oito assistências.