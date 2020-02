Joca: «A bola parece que não está a querer entrar»

Joca estreou-se com a camisola do Leixões frente ao Sp. Covilhã. A partida acabou com um nulo e isso tem sido problema para o conjunto orientado por Manuel Cajuda, defende o médio.





"Estamos a trabalhar para melhorar o processo ofensivo. Temos criado inúmeras oportunidades de golo, mas tem faltado finalizar da melhor maneira. Nesta fase, a bola parece que não está a querer entrar. Vamos tentar invertê-la no próximo jogo, com o Benfica B", afirma Joca, ele que fez a antevisão ao jogo com os encarnados nas redes sociais dos matosinhenses.Sobre a deslocação ao Seixal marcada para sexta-feira, o médio-ofensivo que está emprestado pelo Rio Ave espera que as melhorias a que aponta sejam já visíveis. "Estamos à espera de um jogo equilibrado e difícil, como são quase todos neste campeonato. Vamos manter a nossa ideia de jogo e melhorar em termos ofensivos. Só pensamos na conquista dos três pontos. Temos plena noção do nosso valor e que vamos melhorar muito", garante.No que concerne um plano mais pessoal, Joca fala do sabor que representou vestir a camisola do clube pela primeira vez. "Tive um início difícil no Leixões, com uma lesão que me obrigou a parar duas semanas. Com a qualidade de jogadores que cá encontrei, tornou-se mais fácil integrar o grupo. Sinto que em breve estarei a 100%. Gostei muito de sentir o peso da camisola do Leixões, um clube histórico e com uma massa adepta muito exigente. Estou a gostar muito de cá estar", contou.