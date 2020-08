Joca em definitivo no Leixões

Joca vai continuar com a camisola do Leixões na temporada 2020/21. Depois de meia época emprestado pelo Rio Ave aos matosinhenses, o médio desvinculou-se do emblema de Vila do Conde e assinou em definitivo pelos bebés do Mar.





Com a formação dividida entre Sporting e Sp. Braga, Joca, que já treinou esta terça-feira, vai procurar melhor o seu registo em termos de jogos em relação à época passada. O jogador, de 24 anos, fez três jogos pela equipa principal do Rio Ave, três pelos sub-23 e três pelo Leixões, isto antes de a pandemia ter interrompido a competição.O Leixões continua a preparação para o arranque oficial da temporada, tendo o conjunto orientado por Tiago Fernandes realizado duas sessões de treino esta terça-feira.