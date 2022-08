Joel Ferreira confirmado como reforço do Leixões

Com bastante experiência acumulada na 2ª Liga, o defesa foi peça importante no regresso do Arouca ao primeiro escalão do futebol português, em 2020/21, mas perdeu espaço nas escolhas de Armando Evangelista na época passada, tendo feito apenas quatro partidas. Rescindiu em janeiro e mudou-se para Chaves, onde participou apenas num jogo.Vítor Martins adiciona assim uma importante dose de experiência ao seu plantel para 2022/23 e uma alternativa a Miguel Silva, que também pode atuar como extremo, para o lado esquerdo da defesa.