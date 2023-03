Joel Ferreira e o duelo com o FC Porto B: «Tem tudo para ser um grande jogo»

Joel Ferreira, defesa-esquerdo do Leixões, fez a antevisão ao jogo diante do FC Porto B e não escondeu a vontade de corrigir o último resultado, um empate na receção ao E. Amadora, salientando a ambição de conquistar o triunfo na visita ao terreno da equipa B portista."Fizemos um bom jogo frente ao segundo classificado, mas não conseguimos o resultado que queríamos, a vitória. Queremos retificar já isso este domingo. Conquistar os três pontos na casa do FC Porto e dar uma alegria aos nossos adeptos. No dia do pai, desejamos que os pais leixonenses tenham mais um motivo para celebrar", afirmou o defesa, em declarações aos meios do clube.O jogador, de 31 anos, elogiou os ‘bês’ azuis e brancos, perspetivando um bom espetáculo de futebol: "Vamos defrontar uma equipa jovem, mas com um enorme potencial. Tal como nós, gostam de ter a posse de bola e praticar um futebol de ataque. Tem tudo para ser um grande jogo. A única coisa que prometemos é que vamos entrar em campo para dar o nosso máximo e lutar até à exaustão para regressar a Matosinhos com os três pontos".O jogo entre FC Porto B e Leixões está agendado para este domingo, pelas 15h30, no Estádio Luís Filipe Menezes.Autor: