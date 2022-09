Joel Ferreira: «Queremos impor o nosso jogo frente ao Benfica B»

Na antecâmara da visita ao Benfica B, este sábado, o lateral Joel Ferreira fez a antevisão ao duelo com os jovens encarnados, garantindo que o objetivo do Leixões passa por lutar pela vitória e dar continuidade ao momento da equipa, que ainda não perdeu esta época."O Benfica B tem jovens com muita qualidade. É uma equipa que gosta de ter bola e provoca esse desconforto no adversário, mas queremos impor o nosso jogo e dar sequência ao bom início de época, lutando pela vitória", analisando o experiente defesa, que avaliou também o plantel do clube: "Temos um grupo determinado em trabalhar e crescer e ajudar o Leixões. Temos gente jovem e gente experiente, que vem da época passada, que nos tem transmitido a mística e nós temos tentado estar ao nível das expectativas. Estamos a dar uma boa resposta, com resultados positivos e exibições convincentes."O Leixões defronta o Benfica B no sábado, pelas 11 horas, no Benfica Campus.