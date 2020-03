Jorge Moreira: «A imagem do Leixões vai sair beliscada depois deste caso»

Jorge Moreira, presidente da direção do Leixões, marcou presença na conferência de imprensa de reação à condenação do Leixões no caso 'Jogo Duplo' e mostrou-se preocupado com as consequências que o mesmo pode ter para no futuro.





"A imagem do Leixões vai sair beliscada depois deste caso. Estamos a falar de uma situação que vai trazer alguns problemas em termos de patrocinadores, por exemplo. Eu confio na justiça portuguesa e espero que, recorrendo da sentença, seja apurada a verdade desportiva. Estamos a falar de uma época [2015/16] que, quase toda ela, foi desprovida de verdade. Eu acompanhei a época do Leixões enquanto adepto e houve muitas equipas que beneficiaram de uma forma indirecta do que se passou em vários campos nessa época", afirmou o dirigente.