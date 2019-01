Jorge Silva renova até 2020

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

O Leixões segurou uma das figuras de proa da sua equipa, ao renovar contrato com Jorge Silva, lateral-direito de 22 anos. O defesa estava em final de contrato com o emblema do Mar e prolongou o atual vínculo por mais uma época, até 2020, ficando com uma cláusula de rescisão de um milhão de euros.Em declarações aos meios oficiais do clube, Jorge Silva não escondeu a felicidade em continuar ligado ao Leixões. "Fico muito feliz por me terem convidado a prolongar o contrato e por poder continuar ligado ao Leixões, um clube que me diz muito. Tenho de agradecer à SAD, em particular ao presidente, ao meu empresário por conduzir bem a minha vida profissional e também aos treinadores que tenho tido por confiarem em mim e por me darem oportunidades para jogar com muita regularidade", referiu Jorge Silva.