José Mota atira-se a Hugo Miguel: «Não vale a pena estar a falar para os passarinhos»

A arbitragem de Hugo Miguel no jogo Rio Ave - Leixões deixou os responsáveis do emblema de Matosinhos à beira de um ataque de nervos. A formação leixonense reclama, entre outros lances, um penálti de Aderllan Santos e um vermelho que, na sua ótica, terá ficado por mostrar a Vítor Gomes.





Um conjunto de situações que levou José Mota a atirar-se à arbitragem. "Ouvi os comentários a dizer que o Rio Ave está na liderança. Está sim e não devia estar. O que se passou hoje explica por que é que a liderança não é do Leixões. O que se passou foi muito claro. Vamos começar só pelos 5 minutos que deu de compensação. O guarda-redes esteve no chão, o lateral foi assistido duas vezes, o Santos uma. Quatro paragens. Dava oito minutos. Quantas substituições existiram? Uma série delas. Depois, não há penálti do Santos? Só existem para alguns. Penálti e expulsão. Nítido. Espero que demonstrem este tipo de situações", começou por dizer José Mota, prosseguindo com as críticas."Há aqui outra situação que foi o Vítor Gomes ter saído quando já devia estar na rua. Fez faltas em demasia, não deixou os jogadores do Leixões sair a jogar, merecia o segundo amarelo. São estas situações que fazem o nosso futebol. Não vale a pena estar aqui a falar para os passarinhos. Ninguém nos ouve. Não vou dar os parabéns ao Rio Ave. Não foi a melhor equipa, não posso dar os parabéns. Dou os parabéns à minha equipa pelo comportamento, pela atitude. Fizemos um bom jogo para merecer outro resultado", atirou o técnico, falando depois sobre o jogo."Depois faz toda a diferença. Em relação ao jogo, foi emotivo, como se tinha prometido, com qualidade, em que nós no primeiro tempo, algo inibidos, demos espaço para jogar. O adversário teve espaço. Depois acertámos, fomos melhores nos segundos 45 minutos e justificávamos outro resultado", concluiu.