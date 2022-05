José Mota quer equipa focada na vitória: «Temos de estar a leste de tudo isto»

O Leixões vai terminar o campeonato envolvido, ainda que indiretamente, nas contas da subida de divisão. Isto porque do outro lado está o Capa Pia que necessita da vitória para garantir um feito inédito. José Mota está ciente da importância do jogo, mas garante que a atitude dos seus jogadores será a mesma de sempre..."O calendário ditou que a última jornada fosse importantíssima para uma série de equipas. O Leixões está envolvido nesse processo e o que quero dizer é muito simples: vamos ser iguais a nós próprios, trabalhar como sempre fizemos, sendo organizados, disciplinados e desinibidos, sempre com a ambição de tentar vencer. Vamos defrontar um adversário que luta pela subida, está a fazer um excelente campeonato, tem a melhor defesa e chega ao último jogo com ambições para subir. Temos de estar a leste de tudo isto, saber quais são os nossos objetivos e perceber a nossa forma de desempenho para sermos uma equipa personalizada. Temos condições para lutar por um resultado positivo e que passa pela vitória."José Mota deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Sabemos da importância deles e gostava que estivessem presentes para nos apoiar. Tivemos a presença dos sócios e adeptos em todos os jogos e aproveito para lhes agradecer esse apoio."