Jota oficializado como reforço do Leixões

O Leixões oficializou, esta terça-feira, o primeiro reforço para a temporada 2020/21. Trata-se de Jota, extremo de 20 anos que alinhava no Sp. Espinho.





Formado maioritariamente no Sousense, onde fez a sua estreia como sénior, o jovem atuou ainda nos juniores do P. Ferreira. Em 2018/19 voltou ao clube de Gondomar, fazendo 15 golos em 35 encontros e, em 2019/20, foi uma das figuras do Campeonato de Portugal, com 14 tentos em 30 partidas pelo Sp. Espinho.Nas primeiras declarações com a camisola dos bebés do mar, Jota explicou o que o levou a aceitar a proposta do Leixões. "O Leixões deu-me a oportunidade de chegar aos campeonatos profissionais. O clube tem uma mística muito própria, os adeptos acompanham a equipa para todo o lado. Tenho a expectativa de corresponder à confiança que o Leixões depositou em mim. O clube potencia jovens e vejo o Leixões como a equipa certa para eu jogar", explicou.Os próximos dias devem trazer mais novidades em termos de contratações para o clube matosinhense.