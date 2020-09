Jota ruma ao Leixões

O médio Jota rescindiu o contrato com o Nacional e volta à 2.ª Liga para representar o Leixões. Fora dos planos de Luís Freire, o jogador de 27 anos deixa a Choupana depois de mais de uma década ao serviço do clube onde fez toda a sua formação. Pelo meio, verificaram-se dois empréstimos, ao União da Madeira e Atlético.





Recentemente, Jota esteve com um pé no futebol grego, mas a transferência para o Volos acabou por não se concretizar.O médio Marcelo Freitas e o extremo Giorgi Arabize também não entram nas contas da próxima época e são outros dois casos que o Nacional tem para resolver no plantel.