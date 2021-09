Kiki Silva: «Temos de honrar o clube»

Kiki Silva tem sido uma presença assídua na equipa de José Mota nas últimas jornadas. No entanto, os matosinhenses estão em má forma no campeonato e procuram dar a volta à sua sorte já no jogo a contar para a Taça de Portugal, frente ao São João de Ver.





"Sabemos que vai ser um jogo bastante complicado, porque eles são uma equipa com muita qualidade. Vão ser fortes e nós vamos ter de entrar com muito mais vontade do que eles para ganhar", admitiu Kiki, sobre um adversário que tem até um passado positivo com o Leixões, conquistando três vitórias em quatro partidas.Nesse sentido, o avançado português também revela a vontade que o plantel tem de dar a volta à situação e finalmente "honrar" o clube e a massa adepta. "Sabemos da história do Leixões na Taça, somos uma equipa com tradição, e temos de honrar o que o clube fez e que dar o nosso máximo para honrar também os nossos adeptos que estão lá para nos apoiar".Assim, Kiki mostrou que a equipa quer esquecer os últimos resultados, nomeadamente a derrota caseira com o Ac. Viseu, por 4-1."Acima de tudo temos a noção que estivemos mal nos dois últimos jogos, mas o caminho é para a frente. Temos que trabalhar mais, com mais vontade e assumir mais os jogos. Temos de mostrar aos adeptos que vamos entrar fortes e lutar todos os jogos pela vitória", disse.