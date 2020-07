Kiki: «Tomei a melhor decisão ao vir para o Leixões»

Kiki foi apresentado na quarta-feira como reforço do Leixões e, nas primeiras declarações com a camisola dos bebés do Mar, o jovem mostrou-se confiante para a temporada 2020/21.





"O Leixões é um clube histórico, um clube centenário, e penso que tomei a melhor decisão ao vir para cá. Espero fazer uma boa época e ajudar o clube naquilo que é preciso. Sou mais um para ajudar", começou por explicar o ex-Sp.Braga.Prometendo "defender Matosinhos e lutar pelos adeptos", Kiki aproveitou ainda para se apresentar. "Defino-me como uma jogador rápido, tecnicista e que gosta de ‘ir para cima’. Acima de tudo, sou um jogador de equipa", vincou, dando ainda ênfase ao facto de os matosinhenses terem "projetado jogadores para equipas muito boas" nos últimos anos.Na temporada passada, Kiki apontou quatro golos em 25 partidas ao serviço do Sp. Braga B.