Kukula rescinde por mútuo acordo

O avançado Kukula rescindiu esta quarta-feira contrato por mútuo acordo com o Leixões, da 2.ª Liga, no dia em que o treinador Jorge Casquilha começou a orientar a equipa, disse à Lusa fonte da SAD leixonense.Em Matosinhos desde a época 2017/18, o avançado cabo-verdiano foi utilizado esta época em 20 jogos, tendo apontado dois golos, e a rescisão ocorre poucos dias depois de a SAD ter anunciado a chegada do avançado sueco Zackarias Faour (ex-Sirius).Com a saída de Kukula aumenta para três o número de jogadores que abandonam o plantel na reabertura do mercado de transferências, em 01 de janeiro, com o avançado a juntar-se ao defesa Tiago Moreira e ao médio Breitner.O treinador Jorge Casquilha, anunciado como sucessor de Filipe Gouveia no último dia de 2018, começou hoje a trabalhar, orientando dos treinos do Leixões, 13.º classificado da 2.ª Liga, após a realização de 14 jogos.