Leixões acusa polícia de atingir adeptos com "bastonadas"

O Leixões divulgou um comunicado, na página oficial da SAD do Facebook, onde critica a arbitragem do jogo contra a Académica, realizado esta manhã, em Coimbra, e onde revela que os seus adeptos, "sem que nada o justificasse, sofreram bastonadas da polícia".A SAD, liderada por Paulo Lopo, diz que vai pedir uma reunião "com caráter de urgência" ao Conselho de Arbitragem da FPF, considerando que a equipa foi "prejudicada" pela atuação da equipa de arbitragem liderada por João Bento (AF Santarém). Quanto à ação policial, o Leixões refere ter apresentado queixa junto do delegado da Liga, João Damásio.O Leixões, note-se, perdeu com a Briosa por 3-2 na primeira jornada da 2.ª Liga."COMUNICADO ||O Leixões Sport Club – Futebol, SAD vem por este meio exprimir a insatisfação pelos acontecimentos ocorridos, esta manhã, na primeira jornada da LigaPro, frente à Académica, em Coimbra. Dentro e fora das quatro linhas.Sem colocar em causa o profissionalismo e seriedade da equipa de arbitragem, mostrámos o nosso desagrado pela forma como fomos prejudicados no jogo desta manhã. Fazemo-lo para bem do futebol português, pois acreditamos plenamente nas entidades que o regem. Neste sentido, foi aberta uma ocorrência, com o delegado da Liga, por, lamentavelmente, no relatório das forças de segurança nada constar. Iremos pedir ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol uma reunião com caráter de urgência.Aproveitamos, também, para lamentar a forma como os nossos adeptos, sem que nada o justificasse, sofreram bastonadas da polícia. Somos um dos clubes nacionais que mais adeptos tem nos jogos fora de casa e o que aconteceu hoje, em Coimbra, foi lamentável. Neste sentido, informamos que apresentamos uma queixa ao Delegado da Liga sobre a forma como foram tratados pela polícia. O Leixões orgulha-se muito dos adeptos que tem e irá defendê-los sempre. São a alma do nosso clube.De enaltecer a excelente exibição da nossa equipa que, mais uma vez, demonstrou que levará o nosso emblema ao lugar que merece, a Liga NOS."