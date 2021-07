Leixões anuncia cinco reforços de uma assentada

O Leixões confirmou esta quarta-feira a contratação de cinco caras novas para o plantel comandado por José Mota.





Para a defesa, clube assegurou as entradas dos brasileiros Pastor, lateral-direito que atuou no Ferroviária nas últimas temporadas, e de Gustavo França, defesa-central que chega do Nacional-São Paulo.Para o meio-campo, a formação de Matosinhos confirmou a chegada de Ben Traoré, costa-marfinense que representou o Tirsense em 2020/21,e George Ayimbire, ganês que esteve ao serviço do Valadares nas últimas duas épocas.No ataque, o Leixões garantiu os serviços do avançado Yuri, de 23 anos, que esteve recentemente no Ferroviária por empréstimo do Coimbra-Minas Gerais.