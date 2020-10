Leixões anuncia regresso de Avto

Já depois de anunciar as contratações de Belkheir e Rücker, o Leixões oficializou o regresso de Avto, extremo georgiano de 29 anos. O jogador já tinha representado o clube matosinhense na segunda metade da temporada passada, tendo feito seis jogos nesse período.





Para além do Leixões, Avto já representou o Nacional, o Ac. Viseu, o Gil Vicente, a UD Oliveirense, o Juventude de Évora e o Esperança de Lagos em Portugal. No estrangeiro, enquanto sénior, representou o Voluntari, da Roménia.Avto assume-se assim como mais uma opção para o ataque do Leixões, que agora é comandado, de forma interina, por João Eusébio.