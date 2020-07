Leixões anuncia rescisão de contrato de Perdigão

Perdigão já não é jogador do Leixões. O clube anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com o extremo para a rescisão do contrato que unia ambas as partes.





Chegado ao emblema matosinhense no último mercado de inverno, o jogador de 29 anos acabou por só realizar uma partida ao serviço do Leixões. O extremo foi titular na derrota dos bebés do Mar frente ao Nacional, mas acabou rendido ao intervalo.Chegado a Portugal para representar o Tourizense em 2011/12, Perdigão conta ainda com passagens por Sp. Braga B, Famalicão, Aves, Chaves e Boavista.