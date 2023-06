Leixões anuncia saída do treinador Vítor Martins

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vítor Martins já não é treinador do Leixões. O clube anunciou, este domingo, a saída do técnico, que esteve ao serviço dos bebés do Mar nas duas últimas temporadas (a primeira nos sub-23 e a segunda na equipa principal).

"A Leixões SC - Futebol, SAD informa que chegou ao fim o vínculo contratual com o treinador Vítor Martins, pelo que, o técnico não se irá manter no cargo na próxima época, em 2023/24.

Após uma ligação de duas épocas, em que Vítor Martins se estreou como treinador principal nos sub-23 e, posteriormente, na equipa principal, agradecemos, profundamente, todo o trabalho, profissionalismo e enorme dedicação que manifestou desde o primeiro dia em que envergou as nossas cores.

Estamos orgulhosos pela aposta que fizemos no homem e no treinador Vítor Martins, como sabemos que será para sempre um eterno apaixonado pelo nosso clube. Obrigado, Vítor Martins", podia ler-se no comunicado emitido pelo Leixões.