Leixões anuncia três reforços em dia de jogo

O Leixões oficializou este domingo três reforços: João Oliveira, João Lima e Simãozinho.já tinha avançado que o lateral direito, de 24 anos, tem vindo a treinar com a equipa pelo que era iminente a contratação. João Oliveira estava sem clube, depois de representar nos últimos anos o Feirense.Já João Lima e Simãozinho vêm provenientes de outros emblemas. O ponta-de-lança chega do Santa Clara, enquanto o lateral esquerdo chega do Torreense, ambos adversários do Leixões na 2ª Liga.Os três reforços já estão inscritos e no banco de suplentes com o Penafiel, encontro deste domingo a contar para a 18ª jornada do campeonato, esperando-se que a estreia de pelo menos um deles esteja iminente.