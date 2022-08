Leixões apresenta recurso da subtração de um ponto

O Leixões avançou com recurso para o Conselho de Justiça da FPF, relativamente à decisão do Conselho de Disciplina de punir o Leixões com menos um ponto no arranque da Liga Sabseg 2022/23. O recurso tem efeito suspensivo da decisão inicial.Recorde-se que a Liga Portugal ainda não tinha efetivado essa decisão do CD, mantendo o Leixões com 0 pontos antes do arranque do campeonato e com 1 ponto, agora, após o empate em Penafiel.