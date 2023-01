Leixões assegura contratação de Wakaso

O Leixões assegurou um importante reforço para a segunda metade da temporada. Trata-se de Wakaso, experiente médio ganês, de 31 anos, que já representou o Portimonense, V. Guimarães e Rio Ave. Em 2021/22 esteve ao serviço do Olympiakos Nicosia, do Chipre.Wakaso será oficializado nas próximas horas como reforço dos leixonenses, materializando-se assim o interesse da SAD no jogador, de quetinha dado conta em devido tempo. O jogador chega para ocupar a vaga deixada em aberto com a saída de Ben Traoré , que foi emprestado aos sauditas do Al Hazem.