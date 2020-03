Leixões assegura ter salários em dia

Apesar de ter sido identificada como uma das seis Sociedades Desportivas que tem "15 dias para fazer a demonstração do cumprimento salarial dos meses de dezembro a fevereiro de 2020", a SAD do Leixões garante que a situação salarial do plantel está regularizada.





De acordo com fonte da SAD do conjunto matosinhense, "o atraso deve-se a questões logísticas, em virtude dos serviços estarem em quarentena, aspeto que dificulta a apresentação de resultados". Apesar disso, a mesma fonte vincou que os documentos em falta vão ser entregues "nos prazos estipulados".Para além do Leixões, também Boavista, Aves, Vilafranquense, Cova da Piedade e Académica têm duas semanas para apresentar a documentação em falta. No comunicado emitido, a Liga sublinhou que vários clubes justificaram o atraso devido aos constrangimentos provocados pela pandemia COVID-19.