Leixões-Benfica B foi o jogo com mais espetadores na Liga Sabseg até ao momento

Os adeptos do Leixões são conhecidos pela forma entusiasta como acompanham a equipa e, no passado sábado, deram provas disso mesmo. Nesse sentido, o jogo entre os bebés do Mar e o Benfica B, a contar para a 10ª jornada da Liga Sabseg, acabou por ser o encontro da prova com mais espetadores até ao momento (3479).





De resto, este não é caso único no que à demonstração de apoio por parte dos adeptos do Leixões diz respeito. No jogo da 8ª jornada, frente ao Feirense, estiveram 1928 pessoas no Estádio do Mar. Neste plano, apenas o Estrela da Amadora se aproxima do Leixões, já que os restantes três lugares do 'top5' de melhores assistências pertencem à formação da Reboleira: 3117 espetadores frente ao Ac. Viseu, 3114 frente ao FC Porto B e 1897 precisamente contra o Leixões.No plano competitivo, o Leixões continua a preparar a visita ao reduto do Penafiel, agendada para o próximo domingo.