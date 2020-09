Leixões com um caso positivo mas sem contágio

Jefferson Encada, reforço do Leixões, testou positivo à Covid-19 recentemente, mas esse caso não impediu a realização do jogo frente ao Casa Pia, a decorrer na tarde deste domingo. Segundo apurou o nosso jornal, a luz verde para o jogo se concretizar surgiu depois de todo o plantel ter sido testado sem que mais nenhum jogador tenha acusado a presença do vírus.





De referir também que no embate com a formação lisboeta a turma do Mar conta apenas com cinco jogadores no banco, algo que, de acordo com o clube, se deve à falta do certificado internacional de sete jogadoers. Este documento ainda não chegou e esse facto impediu que os atletas pudessem estar à disposição de Tiago Fernandes.