Leixões comunica saída de dois jogadores para o Sp. Braga

O Leixões anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo com o Sp. Braga para a transferência de André Lacximicant e Mário Júnior, num negócio que rendeu 550 mil euros aos cofres do clube de Matosinhos.





Lacximicant é um avançado, de 20 anos, que atuou sobretudo ao serviço dos sub-23 do Leixões, em 2020/21, pelos quais fez 21 jogos e apontou 6 golos. Pela equipa principal, participou apenas em três encontros, o suficiente para fazer um golo. Já Mário Júnior, de 18 anos, é um defesa-central que atuou tanto pelos sub-23, como pelos sub-19.O destino dos dois atletas deve passar pelos sub-23 ou equipa B do Sp. Braga. O Leixões mantém 10% do passe de cada futebolista.