Leixões confirma as saídas de Fábio Baptista, Wakaso e Manuel Namora

O Leixões confirmou, esta terça-feira, três saídas do plantel agora às ordens de Carlos Fangueiro. Tal comodeu conta na edição de hoje, o lateral Fábio Baptista e o médio Wakaso vão deixar o emblema de Matosinhos, aos quais se junta também o avançado Manuel Namora.O lateral-direito Fábio Baptista rescindiu por mútuo acordo com a SAD do Leixões e prepara-se para assinar pelo Mafra até 2025. O defesa, de 22 anos, chegou ao Mar neste verão e participou em 14 encontros, embora nunca tenha sido opção regular no onze, acabando por perder mais espaço no plantel após a contratação de João Oliveira.Por sua vez, Wakaso também rescindiu e estará a caminho do Ionikos, da Grécia. Há um ano em Matosinhos, Wakaso disputou 29 jogos pelo clube.Finalmente, Manuel Namora vê o empréstimo do Boavista terminar mais cedo do que o previsto, depois de ter somado apenas três jogos na equipa principal do Leixões e mais cinco nos sub-23.