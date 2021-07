Leixões confirma chegada de Léo Bolgado

Depois de os brasileiros do Coimbra Sports já terem dado conta do negócio nos seus canais oficiais, o Leixões oficializou a contratação de Léo Bolgado, defesa-central que vai ficar no Estádio do Mar, por empréstimo, até ao final da época 2021/22.





Leonardo Bolgado é jogador do Leixões SC. O defesa central, de 22 anos e 1.93 metros de altura, foi um dos destaques do Campeonato de Portugal na época passada e chega a Matosinhos determinado em defender a camisola rubro-branca.



Bem-vindo, Leo Bolgado #ArmadaDoMar pic.twitter.com/TqLUKhH7px — Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad) July 1, 2021

Nas primeiras declarações como reforço do Leixões, o defesa destacou a grandeza do clube e a motivação para defender a camisola rubro-branca. "Estou muito feliz por representar um grande clube como o Leixões, que tem uma mística muito própria e adeptos fantásticos. Fui muito bem recebido e já começo a sentir a grandeza deste símbolo. Estou agradecido e motivado para dar tudo por esta camisola, com muita raça, empenho e determinação", garantiu o futebolista de 22 anos.Ontem, aos meios do clube brasileiro, o central já havia perspetivado o seu novo desafio. "Trabalhei muito para subir de nível na Europa. Espero destacar-me ainda mais e quem sabe, futuramente, proporcionar uma boa venda ao Coimbra, em forma de contribuição por tudo que fizeram por mim", afirmou.Na temporada passada, Léo Bolgado atuou ao serviço do Alverca, onde realizou 23 jogos e apontou dois golos. Antes disso, o brasileiro já tinha representado os sub-23 da Académica, durante a época 2019/20.