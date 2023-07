Leixões confirma contratação de Ricardo Ribeiro até 2026

Depois das renovações de João Amorim e Fabinho, o Leixões oficializou esta segunda-feira a contratação de Ricardo Ribeiro, confirmando as informações avançadas porem tempo oportuno. O guarda-redes, de 33 anos, assinou até 2026.Nas primeiras declarações aos meios do clube, Ricardo Ribeiro sublinhou a ambição do projeto. "O Leixões é um clube histórico e com uma grandeza reconhecida por todos. Só fazia sentido vir para lutar por algo em grande. É um projeto a longo prazo e no qual acredito muito. Se todos apoiarem, ficará muito mais fácil. Joguei várias vezes como adversário e sempre foi muito complicado jogar aqui, no Mar. Estou ansioso por sentir o fervor e a alma destes adeptos, que são diferenciados", afirmou.Depois de ter vivido a sua primeira experiência no estrangeiro, entre 2020 e 2022, na Arábia Saudita, o experiente guardião regressou na época passada a Portugal pela porta da UD Oliveirense, onde foi titular absoluto na equipa orientada por Fábio Pereira, acabando a temporada com 32 jogos disputados.Antes da saída para o estrangeiro, Ricardo Ribeiro representou Moreirense, Estoril, Ac. Viseu, Olhanense, Belenenses, Académica e P. Ferreira.No Leixões, o português chega para colmatar a saída de Beunardeau, guarda-redes francês que foi titular durante largos períodos das últimas duas temporadas.