Leixões confirma regresso de Léo Bolgado

O Leixões oficializou esta terça-feira o regresso de Léo Bolgado ao Estádio do Mar, confirmando a informação adiantada por. O central, de 24 anos, que esteve emprestado à formação de Matosinhos em 2021/22, regressa agora em definitivo, assinando um contrato de três épocas.Depois de quatro épocas em Portugal por empréstimo do Coimbra-MG, o defesa brasileiro cessa a ligação com o clube de Minas Gerais, voltando ao Leixões depois de uma primeira experiência no principal escalão do futebol português, ao serviço do Casa Pia, onde não teve a utilização desejada, com 16 partidas disputadas.Na primeira passagem pelo Estádio do Mar, Léo Bolgado foi um dos destaques da equipa orientado, na altura, por José Mota, participando em 35 jogos e marcando cinco golos.Este é o terceiro reforço assegurado pelo Leixões, que já garantiu o guarda-redes Ricardo Ribeiro e o extremo Paulité.