Leixões confirma Tiago Fernandes como treinador para a próxima época

Tiago Fernandes foi confirmado esta sexta-feira como treinador do Leixões para a época 2020/21 na 2.ª Liga, encontrando-se já há algum tempo a planificar a nova temporada, informou a SAD.

Depois de ter iniciado a época 2019/20 no Estoril e saído ao cabo de 18 jornadas, o novo treinador do Leixões, disse à Lusa fonte do clube, assinou um contrato válido por uma temporada.

A confirmação do sucessor de Manuel Cajuda, que rescindiu por mútuo acordo já depois da 2.ª Liga ter sido concluída por determinações sanitárias em linha com o combate à pandemia da covid-19, foi feita através de uma publicação da página oficial da SAD do Leixões no Facebook.

"A Leixões SC - Futebol, SAD informa que Tiago Fernandes é o novo treinador da equipa principal. O técnico, de 38 anos, assinou contrato e já se encontra a trabalhar na planificação da próxima época, juntamente com Paulo Lopo e André Castro [presidente e administrador da SAD, respetivamente]", lê-se.

Ainda segunda aquela publicação, Tiago Fernandes comandará a equipa técnica composta por João Nuno (treinador adjunto), Gonçalo Ambrósio (treinador adjunto/analista), Cristiano Couto (preparador físico) e Paulo Cunha (treinador de guarda-redes), que já exercia funções.

Tiago Fernandes, filho do antigo avançado do Sporting, Manuel Fernandes, iniciou a sua carreira de treinador nos escalões de formação do clube de Alvalade, no qual chegou a comandar a equipa principal, tendo ainda orientado o Desportivo de Chaves na época 2018/19.

A mesma fonte adiantou, entretanto, que a nova época desportiva se inicia na próxima semana com a realização dos exames médicos, não tendo sido revelada a data em que os treinos vão arrancar.