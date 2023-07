Leixões contrata Rafael Silva para o eixo da defesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões assegurou mais um reforço para a nova temporada. Esta terça-feira, a formação de Matosinhos anunciou a contratação de Rafael Silva, central brasileiro, que assinou um contrato válido por três temporadas.

"Sou um central canhoto, rápido e que gosta de sair a jogar", começou por dizer o jovem, de 20 anos, aos meios do clube, mostrando-se otimista com o passo em frente dado na carreira: "Fui muito bem recebido pela estrutura e já estou perfeitamente integrado na equipa, que me acolheu de forma espetacular. Vim para deixar a minha marca e ajudar o Leixões a conseguir os objetivos. O facto de ser um clube que aposta muito em jovens também pesou na minha decisão. Ouvi falar muito bem dos adeptos leixonenses e não vejo a hora de estar em campo para sentir o apoio deles."

Nos últimos meses, Rafael Silva esteve ao serviço dos Sub-20 do Cruzeiro, pelos quais realizou 17 jogos e assinou uma assistência. O central chegou também a passar, de forma breve, pela formação dos espanhóis do Valladolid.