Leixões e Académica começam 2022/23 com menos 1 ponto

O Conselho de Disciplina (CD) sancionou o Leixões e a Académica com a perda de 1 ponto, na sequência de um processo disciplinar que lhes foi aberto por "eventuais infrações de natureza salarial", informou o órgão federativo. As duas arguidas, diga-se, fizeram "confissão integral e sem reservas" das infrações.Segundo se pode ler no comunicado do CD, os dois clubes (Leixões na 2.ª Liga e a Académica na Liga 3) começarão a temporada 2022/23 com menos 1 ponto nas respetivas classificações. "Tendo a Comissão de Instrutores desincentivado a opção pelo processo abreviado requerido expressamente pela Arguida Leixões Sport Clube – Futebol SAD e tendo enviado o processo ao Conselho de Disciplina depois de já estar terminada a época desportiva passada, a sanção só pode ser cumprida, nos termos do artigo 48.º do RD, na presente época desportiva", pode ler-se no documento.Os dois clubes estudam a possibilidade de avançar com recursos sobre esta decisão.