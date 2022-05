Leixões garante que "não há motivos para alarme" em relação ao controlo salarial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões é um dos clubes notificados pela Liga Portugal para comprovarem, num prazo de 15 dias, a inexistência de dívidas salariais em relação aos meses de março e abril, depois não o terem feito no prazo originalmente estipulado. Fonte da SAD leixonense afirmou "que não há motivos para alarme" e que os prazos vão ser cumpridos."Estamos totalmente tranquilos. Vamos cumprir os prazos regulamentares e, por isso, não há motivos para alarme. Os sócios e adeptos podem estar tranquilos porque esta situação não constitui um problema. Estamos a trabalhar para preparar da melhor forma a próxima época, de forma a continuar a honrar o nome do Leixões", frisou.Além do Leixões, também Boavista, Académica, Varzim e Trofense foram notificados.