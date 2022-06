Leixões garante que vai regularizar questão dos salários em atraso "nos próximos dias"

Depois de Trofense e Varzim terem confirmado a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores em relação aos meses de março e abril, o Leixões e a Académica passaram a ser os únicos clubes ainda com a situação por resolver.Apesar disso, em comunicado emitido esta terça-feira, os matosinhenses, único clube das ligas profissionais com salários em atraso (a Académica desceu à Liga 3), asseguraram que os próximos dias irão trazer a resolução do problema. "A Leixões SC - Futebol, SAD vem por este meio esclarecer que, nos próximos dias, vai regularizar a folha salarial dos seus profissionais, estando a mesma apenas dependente de questões formais", podia ler-se no comunicado.