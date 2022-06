Leixões garante Rui Bruno e Rúben Araújo

O Leixões garantiu a contratação de Rui Bruno e Rúben Araújo, defesa-central e avançado, respetivamente. De acordo com o que foi possível apurar, a dupla já assinou contrato com o emblema de Matosinhos.Rui Bruno, de 23 anos, passou grande parte da formação no Boavista, onde atuou até à equipa B. Conta ainda com passagens pela Académica e o Rio Ave, antes de rumar à equipa principal do Leça. Com 31 jogos disputados na próxima temporada, acaba agora por ter a primeira experiência no segundo escalão do futebol português.Já Rúben Araújo, avançado que esteve nas planos do Gil Vicente, deixa o Belenenses, onde na última época apontou 20 golos em 30 partidas. Desta forma, o jogador, também com 23 anos, passa do Campeonato Portugal para a segunda liga.