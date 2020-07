Leixões lança desafio aos adeptos

O Leixões foi um dos clubes que mais tentou interagir com os adeptos durante o período de confinamento e parece querer manter as iniciativas ao longo da temporada 2020/21.





Nesse sentido, o clube matosinhense lançou um desafio nas redes sociais. Os adeptos foram convidados a escrever uma frase, com um mínimo de oito caracteres e com um máximo de 20, que será colocada nas escadas de acesso ao relvado do Estádio do Mar.O passatempo é válido até ao dia 8 de julho.