Leixões nega valor em dívida por Tapsoba

A SAD do Leixões entende nada dever à Global Sport Management, empresa de agenciamento de jogadores que exige 3,8 milhões de euros aos matosinhenses relacionados com a passagem de Tapsoba pelo clube.





Em comunicado oficial, a sociedade refere que "os factos relatados não correspondem à verdade" e que, apesar da empresa ser "livre de usar os meios judiciais para defender os seus interesses", ser-lhe-á dada razão, de novo, neste processo."Foi a Leixões SC - Futebol, SAD surpreendida com a notícia veiculada na comunicação social referente ao negócio que envolveu o jogador Edmond Tapsoba. Os factos relatados não correspondem à verdade, pelo que se impõe um esclarecimento factual:A Global Sport Management é credora da Leixões SAD pelo valor de € 300.000 (trezentos mil euros);Tal crédito foi devidamente indicado no Processo Especial de Revitalização que esta SAD apresentou e o seu pagamento está regulado no plano apresentado aos credores, que foi já devidamente aprovado e homologado;A obrigação de pagamento desta verba não está vencida;A Global Sport Management impugnou a lista de créditos reconhecidos alegando que o seu crédito era superior ao indicado pela Leixões SAD;A sua impugnação (1) obteve parecer desfavorável da Senhora Administradora Judicial Provisória, (2) foi declarada improcedente pelo Tribunal e (3) por decisão pelo Tribunal da Relação do Porto;Cada um é livre de usar os meios judiciais para defender os seus interesses desde que o faça com Verdade e Rigor, o que aqui parece não acontecer.A Leixões SAD continuará honrando os seus compromissos perante terceiros e aguardará serenamente por quaisquer novas iniciativas judiciais que a Global Sport Management queria protagonizar, adivinhando que o seu desfecho seguirá o insucesso das anteriores."