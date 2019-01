Leixões oficializa a chegada de três reforços

O médio Felipe, o avançado André Clóvis e o defesa Pedrinho foram esta segunda-feira oficializados como reforços do Leixões para o ataque à segunda volta da 2.ª Liga.Segundo a Leixões SAD, médio brasileiro Felipe (ex-Sporting B), de 23 anos, assinou por uma época e meia, tal como o avançado brasileiro André Clóvis (ex-Portimonense), de 21 anos, mas este cedido pelo Internacional de Porto Alegre, ficando o clube de Matosinhos com opção de compra no final do empréstimo.Proveniente do Desportivo das Aves, o defesa Pedrinho, de 33 anos, chega a Matosinhos depois de se ter formado no Varzim e representado a Académica, Lorient (França), Rio Ave e Aves.O vínculo de Pedrinho também é válido até ao fim da época 2019/2020.Cumpridas 18 jornadas, o Leixões segue no 10.º lugar, com 24 pontos, visitando na terça-feira o Varzim (16 horas).