Leixões oficializa contratação de Emmanuel Iroanya

O Leixões confirmou esta segunda-feira a contratação do central Emmanuel Iroanya. O nigeriano, de 23 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas pela formação de Matosinhos.Nas primeiras declarações aos meios do clube, o defesa não escondeu o entusiasmo com o passo em frente dado na carreira. "É com enorme orgulho que vou representar um emblema com tanta história e tradição. Vou dar tudo para corresponder à aposta que fizeram em mim e fazer com que estes incríveis adeptos tenham muitas alegrias", afirmou o jogador, que vai viver a sua terceira temporada no futebol português.Emmanuel chega ao Leixões depois de duas épocas ao serviço do Salgueiros, ao longo das quais totalizou 38 partidas, assinando um golo e uma assistência. Antes disso, passou várias temporadas nos escalões inferiores do futebol italiano.