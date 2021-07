Leixões oficializa Nildo Petrolina

O Leixões oficializou esta sexta-feira a contratação de Nildo Petrolina, extremo de 35 anos, dando assim mais uma opção de ataque à formação comandada por José Mota.





Em declarações aos meios do clube, o brasileiro salientou a história do Leixões e vontade de colocar a sua experiência ao serviço da equipa. "Conheço muito bem a história deste grande clube, da paixão dos adeptos e o treinador. Foram fatores importantes para aceitar este desafio. Estou muito motivado para ajudar o Leixões e os jogadores mais jovens, dentro e fora de campo", explicou.Além disso, Nildo Petrolina destacou a forma como foi recebido e prometeu trabalhar para corresponder às expectativas. "Fui muito bem recebido e senti logo o calor das pessoas. Dá para ver que é um clube que funciona como uma família. Fiquei extremamente agrado com o que aqui encontrei. Agora, é começar a trabalhar para responder à confiança que depositaram em mim", disse o jogador que esteve sem competir na época passada.Chegado a Portugal em 2010, para representar o Trofense, o extremo atuou ainda no Beira-Mar, Arouca, Moreirense e Aves. Entre a passagem por Aveiro e Arouca, passou ainda pelo Videoton. O último clube representado por Nildo foi o Al Taawon, da Arábia Saudita, onde esteve até ao final da época 2019/20.