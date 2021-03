Leixões oficializa saída de Beto

O Leixões comunicou esta segunda-feira a saída do guarda-redes internacional português Beto, que esta temporada assumiu a baliza do emblema de Matosinhos, que alinha na Liga Sabseg, em 13 ocasiões, tendo sofrido 16 golos.





A Leixões SC – Futebol, SAD informa que acedeu ao pedido do futebolista Alberto Pimparel, Beto no universo do futebol,... Publicado por Leixões SC - Futebol, SAD em Segunda-feira, 15 de março de 2021

Em mensagem publicada nas redes sociais, os matosinhenses agradeceram "todo o profissionalismo e dedicação" do veterano guardião de 38 anos."A Leixões SC – Futebol, SAD informa que acedeu ao pedido do futebolista Alberto Pimparel, Beto no universo do futebol, para rescindir o contrato que unia as duas partes."Ao Beto, agradecemos todo o profissionalismo e dedicação com que, uma vez mais, representou o nosso emblema, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais."As portas do Estádio do Mar estarão sempre abertas para ti. Boa sorte, Beto"