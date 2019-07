Leixões oficializa Stefanovic

A SAD do Leixões escolheu o facto de hoje se realizar o sorteio das competições profissionais para realizar um anúncio original da sua mais recente contratação: Igor Stefanovic. O guarda-redes sérvio, de 31 anos, chega do Arouca.O guardião vai representar o seu sexto clube em Portugal depois de Santa Clara, FC Porto B, Chaves, Moreirense e Arouca. Em Moreira de Cónegos, venceu uma Taça da Liga em 2016/17.Stefanovic vai lutar com Ivo Gonçalves e Fábio Matos pela titularidade entre os postes da baliza leixonense.