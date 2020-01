Leixões oficializa transferência de Onana para o Lille

Tal como Record anunciou, Onana é reforço do Lille. O Leixões anunciou há momentos que chegou a acordo com o emblema francês para a transferência do médio camaronês, sendo o negócio o maior da história dos matosinhenses (dois milhões de euros).





Apesar de se ter transferido para o clube do escalão máximo do futebol francês, Onana nunca chegou a jogar pela equipa principal do Leixões. Na presente temporada, o médio alinhou em 22 jogos pelos sub-23 dos bebés do mar (apontou um golo).