Leixões permite pagamentos de quotas por transferência bancária

Num comunicado publicado no seu site esta sexta-feira, o Leixões anunciou que os sócios poderão fazer o pagamento das quotas através de transferência bancária. A medida do clube matosinhense tem como objetivo evitar deslocações desnecessárias, de forma a combater a pandemia de coronavírus.





"O Leixões Sport Club informa todos os sócios do clube que pretendam regularizar as suas quotas que o poderão fazer por transferência bancária, tendo para tal que entrar em contato com os serviços administrativos do clube através do e-mail geral@leixoessc.pt", podia ler-se no comunicado.