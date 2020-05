Leixões ressarce adeptos devido à pandemia de covid-19

O Leixões anunciou, esta quinta-feira, que vai compensar os sócios com lugar anual devido ao término precoce da 2ª Liga. No caso, o conjunto matosinhense ainda tinha quatro jogos para realizar no Estádio do Mar.





"Em virtude da impossibilidade de se disputar a LigaPro até ao final, após decisão do Governo e dos órgãos que superintendem o futebol, devido à pandemia da Covid-19, a Leixões SC – Futebol, SAD tomou a decisão de compensar os sócios com lugar anual com uma verba proporcional (23% do valor pago) ao número de jogos (quatro) que não foram disputados. O valor em causa poderá ser utilizado na renovação do lugar anual, bem como na compra de produtos oficiais da Leixões SC – Futebol, SAD", podia ler-se no comunicado do clube.O Leixões comunicou ainda que irá anunciar em breve as datas nas quais a campanha irá entrar em vigor.