Leixões revela mais 3 casos de Covid-19

Foram detetados hoje mais 3 casos de Covid-19 no plantel do Leixões. O lote de atletas infetados passa agora para 15 depois de ontem terem sido anunciados 12 casos positivos no plantel matosinhense.

Os 3 jogadores infetados faziam parte do total de 16 elementos que aguardavam em isolamento profilático.

Leia o comunicado na íntegra:

"Após se debaterem com sintomas relacionados com a Covid-19, três elementos da estrutura profissional da Leixões SC – Futebol, SAD que se encontravam em isolamento profilático testaram, hoje, positivo.

Neste momento, a estrutura profissional da Leixões SAD tem 15 casos positivos de Covid-19 e 13 elementos em isolamento profilático.

Entretanto, alguns elementos apresentaram queixas no final do dia de hoje e vão ser testados durante o dia de amanhã", pode ler-se.