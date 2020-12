Leixões revela que tem 12 casos de covid e 16 em isolamento

O Leixões revelou esta terça-feira que tem 12 casos covid-19 "na estrutura do futebol profissional" e outros 16 em isolamento profilático, pelo que está a tentar adiar os jogos que tinha previsto jogar este mês de dezembro.





O jogo com a Oliveirense já foi adiado e a equipa de Matosinhos tenta fazer o mesmo relativamente às partidas com o Nacional, para a Taça de Portugal, e com o Vilafranquense, para o campeonato.A Leixões SC – Futebol, SAD informa que foram detetados 12 casos positivos nos testes de diagnóstico Covid-19 realizados à estrutura do futebol profissional.Todos os casos positivos foram imediatamente isolados, seguindo as normas da Direção Geral de Saúde (DGS).Após conhecimento dos casos, o Delegado Regional de Saúde informou o departamento médico da Leixões SAD que 16 outros elementos terão de cumprir isolamento profilático, por um período de 14 dias.Perante este cenário, o jogo com a UD Oliveirense, da 10ª jornada da Liga Portugal 2 SABSEG, foi adiado para 6 de janeiro de 2021, às 18:00H.A Leixões SAD está em contacto com a Federação Portuguesa de Futebol e o CD Nacional para adiar o jogo da IV eliminatória da Taça de Portugal, agendado para as 11:00H deste domingo, no Estádio da Madeira.Também já foi solicitado à Liga Portugal e à UD Vilafranquense oadiamento do encontro da 12ª jornada da Liga Portugal 2 SABSEG, de 20 de dezembro."